Dal T4 al Covid 1984. La Germania ricorda. (Di giovedì 25 marzo 2021) Che coincidenza che il governo del Regno Unito abbia utilizzato la parola Tierper Tiers 1, 2, 3, 4 … Da Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/ Aktion T4“Aktion T4 era una campagna di omicidi di massa per “eutanasia involontaria” nellaGermania nazista. Il termine è stato usato per la prima volta nei processi del dopoguerra contro imedici che erano stati coinvolti negli omicidi. Il proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Che coincidenza che il governo del Regno Unito abbia utilizzato la parola Tierper Tiers 1, 2, 3, 4 … Da Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/ Aktion T4“Aktion T4 era una campagna di omicidi di massa per “eutanasia involontaria” nellanazista. Il termine è stato usato per la prima volta nei processi del dopoguerra contro imedici che erano stati coinvolti negli omicidi. Il proviene da Database Italia.

Advertising

borghi_claudio : Sapete qual è il problema di un mondo di vecchi e di tutelati? Che si è scelta la misura del lockdown con la massim… - LaStampa : Il bimbo col Covid e le coccole dell’infermiera: quella foto che ha fatto commuovere tutti - DSantanche : Quando parlano con leggerezza di “2-3 mesi di ritardo nei #vaccini” non pensano ai 400 morti al giorno per #covid??… - Segnale_Orario : RT @Chiappuz: Dadje Zah Alain Guyin viene dalla Costa d'Avorio e lavora in Ferrarini spa di Parma dal 2001. Malato oncologico, nei mesi sco… - Alertswiss : RT @BAG_OFSP_UFSP: Mitus da vaccinaziun #7: Protecziun immediata Giorgio Merlani, medi chantunal dal chantun Tessin, declera, pertge ch'ins… -