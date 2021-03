Dal gas al petrolio, quanto costa il blocco di Suez. Parla Tabarelli (Di giovedì 25 marzo 2021) Nonostante siano passati oltre 150 anni dal suo completamento, correva l’anno 1869, il Canale di Suez rimane ancora una delle infrastrutture più strategiche al mondo. E lo dimostra la vicenda di questi giorni, con ripercussioni pressoché immediate sui principali settori industriali del globo. Ormai è al terzo giorno la missione per disincagliare un’enorme nave portacontainer che si è intraversata nel canale di Suez, bloccando il traffico in una della grandi arterie d’acqua mondiali. Gli sforzi per rimettere in acqua la Ever Given, 220 mila tonnellate di stazza, 400 metri di lunghezza, sono ripresi stamani dopo una breve pausa notturna, mentre aumentano i timori che l’operazione possa durare settimane. Insomma, una una enorme balena spiaggiata che sta bloccando il 13% del traffico container mondiale. E adesso, con la Suez Canal ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) Nonostante siano passati oltre 150 anni dal suo completamento, correva l’anno 1869, il Canale dirimane ancora una delle infrastrutture più strategiche al mondo. E lo dimostra la vicenda di questi giorni, con ripercussioni pressoché immediate sui principali settori industriali del globo. Ormai è al terzo giorno la missione per disincagliare un’enorme nave portacontainer che si è intraversata nel canale di, bloccando il traffico in una della grandi arterie d’acqua mondiali. Gli sforzi per rimettere in acqua la Ever Given, 220 mila tonnellate di stazza, 400 metri di lunghezza, sono ripresi stamani dopo una breve pausa notturna, mentre aumentano i timori che l’operazione possa durare settimane. Insomma, una una enorme balena spiaggiata che sta bloccando il 13% del traffico container mondiale. E adesso, con laCanal ...

