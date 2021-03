Dagospia fa sbiancare Scanzi | «Sulla tua vaccinazione rispondi alle nostre domande»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 marzo 2021) «Siche passo io». Sceglie l’ironia, ma fino a un certo punto, Largomento.com. Il sito online – informa a sua volta– ha deciso di andare a fondoprecedenza accordata dall’Asl di Arezzo ad Andreaper la, presentando richiesta di accesso agli atti all’Asl toscana del Sud-Est. Di seguito pubblichiamo integralmente la risposta di Evaristo Giglio, direttore Zona Distretto Arezzo, Casentino: «L’Asl Tse – vi si legge – ha attivato sabato 20 marzo 2021 il portale https://www.uslsudest.toscana.it. Lo ha fatto in attesa della messa on line di quello regionale, atteso per i prossimi giorni. E nel rispetto dell’Ordinanza 2 del Generale Figiuolo del 16 marzo 2021. La panchina vaccinale è riservatapersone che già adesso possono vaccinarsi con Astra ...