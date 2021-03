Da modello a esempio da non seguire, la classifica di Bloomberg sulla resilienza al Coronavirus: Italia al 40° posto (su 53) per la gestione della pandemia (Di giovedì 25 marzo 2021) Al 40° posto su 53 Paesi, con un volo in picchiata di 11 posizioni. Nella Covid Resilience Ranking, la classifica stilata da Bloomberg sui luoghi del mondo dove la pandemia viene gestita in modo più efficace, l’Italia continua a non essere un esempio. Superato da Nigeria e Perù, al 38° e 39° posto, il nostro Paese non è uno dei migliori luoghi in cui vivere durante una pandemia. 994 casi su 100 mila abitanti registrati in un mese, un tasso di mortalità pari all’1,6%. Ancora più in basso di Paesi come Pakistan e Portogallo, l’Italia registra un tasso di capacità di resilienza pari a 50.1, superando di poco Grecia e Iran. Allontanandosi di 28 unità dal punteggio ottenuto dalla Nuova Zelanda, prima nella ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) Al 40°su 53 Paesi, con un volo in picchiata di 11 posizioni. Nella Covid Resilience Ranking, lastilata dasui luoghi del mondo dove laviene gestita in modo più efficace, l’continua a non essere un. Superato da Nigeria e Perù, al 38° e 39°, il nostro Paese non è uno dei migliori luoghi in cui vivere durante una. 994 casi su 100 mila abitanti registrati in un mese, un tasso di mortalità pari all’1,6%. Ancora più in basso di Paesi come Pakistan e Portogallo, l’registra un tasso di capacità dipari a 50.1, superando di poco Grecia e Iran. Allontanandosi di 28 unità dal punteggio ottenuto dalla Nuova Zelanda, prima nella ...

Advertising

luca_benetti_1 : ... -tari e soprattutto un'organizzazione politica modello, gestita da una classe dirigente di altissimo spessore.… - AS_Venezia : ... -tari e soprattutto un'organizzazione politica modello, gestita da una classe dirigente di altissimo spessore.… - GN_Venezia : ... -tari e soprattutto un'organizzazione politica modello, gestita da una classe dirigente di altissimo spessore.… - MrTrickyFio : Seguire il modello @RegLombardia dicevano... chi poteva dirlo? @LegaSalvini un esempio di cosa potrebbe diventare l… - Cami71Michele : @Danireport Concordo. Jim Morrison è l'esempio di come in famiglia da ragazzini si chiedono cose su cose, ma in rea… -