Cristiano Ronaldo | festa social dopo la notte a casa Juve

Pernon c'è stata gloria personale , ma a Torino è bastato l'autogol di Medvedev (36') per permettere al Portogallo di battere l'Azerbaigian di De Biasi e iniziare al meglio l'avventura ...'Molto importante cominciare il nostro percorso di qualificazione ai Mondiali con una vittoria. Complimenti alla squadra!', con queste paroleha salutato i fan e festeggiato il successo del Portogallo per 1 - 0 sull'Azerbaigian. Nonostante il campione della Juventus abbia giocato dal primo minuto, non è riuscito a segnare ...Pavel Nedved ha rilasciato una lunga intervista a Dazn dove ha toccato diversi argomenti tra cui il futuro di Andrea Pirlo, di Cristiano Ronaldo e di Paulo Dybala alla Juventus. La squadra bianconera ...Il post della stella bianconera sulla vittoria del Portogallo: “È molto importante cominciare il nostro percorso di qualificazione ai Mondiali con i tre punti” ...