Covid, Valle d'Aosta verso la zona rossa e pronta ad anticipare le misure restrittive (Di giovedì 25 marzo 2021) Si aggrava la situazione in Valle d'Aosta dove si sta valutando di anticipare le misure restrittive già da sabato prossimo 27 marzo. L’ipotesi al vaglio è quella di istituire una 'zona rossa' per limitare gli spostamenti e gli assembramenti sul territorio nel fine settimana. In seguito all'aggravamento del contagio da Covid-19, soprattutto nei comuni di Ayas, Donnas e Courmayeur, il Governo regionale sta lavorando in queste ore per un contenimento della diffusione del virus che, negli ultimi 7 giorni ha visto i nuovi casi positivi salire a 291 su 100.000 abitanti e l'indice Rt puntuale balzare a 1.75 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE CORONAVIRUS - SPECIALE VACCINI - QUANDO MI VACCINO). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 marzo 2021) Si aggrava la situazione ind'dove si sta valutando dilegià da sabato prossimo 27 marzo. L’ipotesi al vaglio è quella di istituire una '' per limitare gli spostamenti e gli assembramenti sul territorio nel fine settimana. In seguito all'aggravamento del contagio da-19, soprattutto nei comuni di Ayas, Donnas e Courmayeur, il Governo regionale sta lavorando in queste ore per un contenimento della diffusione del virus che, negli ultimi 7 giorni ha visto i nuovi casi positivi salire a 291 su 100.000 abitanti e l'indice Rt puntuale balzare a 1.75 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE CORONAVIRUS - SPECIALE VACCINI - QUANDO MI VACCINO).

