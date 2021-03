Covid: scoperti 5 fattori genetici legati alla forma grave. Ricerca condotta a Napoli getta le basi per nuovi test (Di giovedì 25 marzo 2021) scoperti in Italia cinque fattori genetici legati alla forma più grave di Covid-19. Pubblicato sulla rivista iScience (Cell Press), il risultato apre la strada a nuovi test genetici in grado di prevedere se la malattia potrà avere un decorso grave. I cinque fattori genetici sono mutazioni che alterano il funzionamento di due geni, chiamati TMP2 e MX1, e sono stati individuati dalla Ricerca condotta dal gruppo del Ceinge- Biotecnologie avanzate di Napoli guidati da Mario Capasso e Achille Iolascon, docenti di Genetica Medica dell’Università degli Studi di Napoli ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021)in Italia cinquepiùdi-19. Pubblicato sulla rivista iScience (Cell Press), il risultato apre la strada ain grado di prevedere se la malattia potrà avere un decorso. I cinquesono mutazioni che alterano il funzionamento di due geni, chiamati TMP2 e MX1, e sono stati individuati ddal gruppo del Ceinge- Biotecnologie avanzate diguidati da Mario Capasso e Achille Iolascon, docenti di Genetica Medica dell’Università degli Studi di...

