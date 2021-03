Covid, Save the Children: 112 miliardi di giorni senza istruzione per bambini nel mondo (Di giovedì 25 marzo 2021) A un anno dall'inizio della pandemia di Covid-19, bambini e adolescenti di tutto il mondo hanno perso in media 74 giorni di istruzione ciascuno, più di un terzo dell'anno scolastico medio globale di 190 giorni. A livello globale, si stima che 112 miliardi di giorni di istruzione siano stati persi complessivamente e che siano stati i bambini più poveri del mondo a essere colpiti in modo sproporzionato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 marzo 2021) A un anno dall'inizio della pandemia di-19,e adolescenti di tutto ilhanno perso in media 74diciascuno, più di un terzo dell'anno scolastico medio globale di 190. A livello globale, si stima che 112didisiano stati persi complessivamente e che siano stati ipiù poveri dela essere colpiti in modo sproporzionato. L'articolo .

