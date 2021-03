Covid, Renato Zero si è vaccinato “Viva la vita!” (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!”. Lo scrive su facebook Renato Zero che si è vaccinato contro il Covid e lo annuncia con un post e una foto sui social.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il pazientevuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora.il vaccino!la!!”. Lo scrive su facebookche si ècontro ile lo annuncia con un post e una foto sui social.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

