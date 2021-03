Covid, Puglia prima in Italia per ingressi nelle terapie intesive: 231 i posti occupati, solo oggi 38 ricoveri (Di giovedì 25 marzo 2021) I dati del report quotidiano del ministero della Salute. In totale le persone ricoverate sono 1.993. Nel Policlinico di Bari 300 pazienti Covid Leggi su repubblica (Di giovedì 25 marzo 2021) I dati del report quotidiano del ministero della Salute. In totale le persone ricoverate sono 1.993. Nel Policlinico di Bari 300 pazienti

Advertising

TgrRaiPuglia : Pesante bollettino sui contagi in #Puglia. Tasso di positività sui test registrati del 15,8%. Le situazioni più all… - _COSMOPOLIS_ : Covid Puglia, 2.033 nuovi casi e 37 decessi #25marzo #puglia #attualità #covid19 #cosmopolis_media… - StraNotizie : Covid, la Puglia prima in Italia per ingressi nelle terapie intesive: 231 i posti occupati, solo oggi 38 ricoveri… - GianvitoPuglies : Covid-19: dati nazionali del 25 marzo 2021 - BrindisiSette : Covid, 2.033 caso in Puglia: 153 in provincia di Brindisi -