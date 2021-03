Covid, otto morti e 302 nuovi positivi in provincia di Treviso (Di venerdì 26 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono 302 i nuovi positivi al Covid nella Marca: 235 nel bollettino di giovedì mattina, 25 marzo, altri 67 nel report di oggi pomeriggio. otto i nuovi decessi nelle ultime 24 ore ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 26 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore sono 302 ialnella Marca: 235 nel bollettino di giovedì mattina, 25 marzo, altri 67 nel report di oggi pomeriggio.decessi nelle ultime 24 ore ...

Advertising

Tg3web : All'ospedale di Lavagna, in Liguria, otto pazienti e un operatore sono risultati positivi al covid. Il cluster sare… - Erica57057397 : RT @AndreaVenanzoni: Quindi teniamo chiuso per altri otto anni. Diventeremo come l’Ucraina ai tempi dei piani quinquennali di Stalin, però… - RogerT888 : RT @12qbert: @CesareSacchetti @miia_2018 @ladyonorato tampone che non riesce a distingure il covid da almeno altri otto virus??? Ma di che… - 12qbert : @CesareSacchetti @miia_2018 @ladyonorato tampone che non riesce a distingure il covid da almeno altri otto virus???… - LucaMontagner : RT @Unicatt: Alla “fiducia nella #scienza” è dedicato il #webinar “Populism and Truth in the Media: Solutions during Covid-19”, promosso il… -