Covid, operatore rifiuta il vaccino: strage in un ospedale (Di giovedì 25 marzo 2021) Incredibile quanto accaduto in un ospedale. Un operatore sanitario avrebbe rifiutato di sottoporsi al vaccino per il Covid. Reparto Covid – immagine di repertorio (Getty Images)Il tema dei vaccini è sempre più delicato in Italia. Le dosi scarseggiano e soprattutto non tutti sono inclini a farlo. Per prima cosa c’è il caso AstraZeneca, con tante persone che dopo i fatti dei giorni scorsi ora hanno paura e lo rifiutano. A tenere banco però ci sono anche i no vax, che a prescindere dalla casa farmaceutica che li produce rifiuta di sottoporsi al trattamento senza sé e senza ma. Lo stato ha pensato bene, nella campagna di vaccinazione, di dare precedenza agli operatori sanitari e ai medici. Questi, infatti, trovandosi al fronte a ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 marzo 2021) Incredibile quanto accaduto in un. Unsanitario avrebbeto di sottoporsi alper il. Reparto– immagine di repertorio (Getty Images)Il tema dei vaccini è sempre più delicato in Italia. Le dosi scarseggiano e soprattutto non tutti sono inclini a farlo. Per prima cosa c’è il caso AstraZeneca, con tante persone che dopo i fatti dei giorni scorsi ora hanno paura e lono. A tenere banco però ci sono anche i no vax, che a prescindere dalla casa farmaceutica che li producedi sottoporsi al trattamento senza sé e senza ma. Lo stato ha pensato bene, nella campagna di vaccinazione, di dare precedenza agli operatori sanitari e ai medici. Questi, infatti, trovandosi al fronte a ...

