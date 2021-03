Covid, nuovo focolaio all’ospedale di Lavagna (Genova) 9 contagi da operatore non vaccinato (Di giovedì 25 marzo 2021) Nell’ospedale di Lavagna, in provincia di Genova, si è formato un nuovo focolaio Covid Liguria. Ad oggi sono 9 le persone positive al coronavirus nel centro sanitario. Tra i 9, un operatore sanitario che, evidentemente, non aveva effettuato il vaccino. Covid Liguria focolaio all’ospedale di Lavagna Il presidente della regione, Giovanni Toti ha dato la notizia nel punto stampa sull’epidemia. Toti ha spiegato che tutto il personale sanitario ha ricevuto il vaccino già da tempo. Quindi l’unica spiegazione plausibile è che un operatore non abbia voluto vaccinarsi ed abbia accidentalmente contagiato dei pazienti. “Dalle prime indagini interne della Asl personale ospedaliero non ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Nell’ospedale di, in provincia di, si è formato unLiguria. Ad oggi sono 9 le persone positive al coronavirus nel centro sanitario. Tra i 9, unsanitario che, evidentemente, non aveva effettuato il vaccino.LiguriadiIl presidente della regione, Giovanni Toti ha dato la notizia nel punto stampa sull’epidemia. Toti ha spiegato che tutto il personale sanitario ha ricevuto il vaccino già da tempo. Quindi l’unica spiegazione plausibile è che unnon abbia voluto vaccinarsi ed abbia accidentalmenteato dei pazienti. “Dalle prime indagini interne della Asl personale ospedaliero non ...

