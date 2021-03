Covid, nuovo decreto dopo Pasqua: riapertura delle scuole con i test rapidi, verso deroga a parrucchieri (Di giovedì 25 marzo 2021) Covid, il nuovo decreto dopo Pasqua: cosa potrebbe cambiare dal 7 aprile L’ultimo decreto e Dpcm del governo guidato da Mario Draghi che stabilisce le misure anti-Covid scade il 6 aprile. L’Italia è chiusa in zona rossa a Pasqua e Pasquetta, ma dopo cosa accadrà? Saranno i dati sul contagio a indirizzare ogni decisione, ma il nuovo decreto legge Covid dal 7 aprile potrebbe dare i primi segnali di riapertura, anche se la scelta è finora orientata solo sulla ripartenza delle scuole. dopo dieci giorni di chiusura il Paese, con ogni probabilità, resterà quindi in zona arancione e rossa anche dopo ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021), il: cosa potrebbe cambiare dal 7 aprile L’ultimoe Dpcm del governo guidato da Mario Draghi che stabilisce le misure anti-scade il 6 aprile. L’Italia è chiusa in zona rossa ae Pasquetta, macosa accadrà? Saranno i dati sul contagio a indirizzare ogni decisione, ma illeggedal 7 aprile potrebbe dare i primi segnali di, anche se la scelta è finora orientata solo sulla ripartenzadieci giorni di chiusura il Paese, con ogni probabilità, resterà quindi in zona arancione e rossa anche...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo il caso del Policlinico San Martino di Genova, un nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitario no… - fanpage : Dopo l’infermiera no vax positiva al Policlinico di Genova, nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitar… - fattoquotidiano : 'DOPPIA MUTAZIONE' IN INDIA E in Francia 'l'epidemia accelera ovunque', leggete cosa accade - LorenzaBullo : RT @fattoquotidiano: 'DOPPIA MUTAZIONE' IN INDIA E in Francia 'l'epidemia accelera ovunque', leggete cosa accade - LoreNOeuro : L'influenza c'è sempre stata. Il Covid è il nuovo nome dell'influenza. Dunque il Covid ci sarà sempre. -