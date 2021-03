Covid, nuovi casi in calo ma è allarme terapie intensive (Di giovedì 25 marzo 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 17-23 marzo 2021, rispetto alla precedente, una lieve riduzione dei nuovi casi (150.033 rispetto a 157.677) e dei decessi (2.327 rispetto a 2.522) legati al coronavirus. Continuano invece ad aumentare i casi attualmente positivi (560.654, nel precedente rilevamento erano 536.115), le persone in isolamento domiciliare (528.680 rispetto a 506.761), i ricoveri con sintomi (passati da 26.098 a 28.428) e le terapie intensive (aumentante da 3.256 a 3.546). Nel dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: -Decessi: 2.327 (-7,7 per cento) - Terapia intensiva: +290 (+8,9 per cento) - Ricoverati con sintomi: +2.330 (+8,9 per cento) - Isolamento domiciliare: +21.919 (+4,3 per cento) - ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 marzo 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 17-23 marzo 2021, rispetto alla precedente, una lieve riduzione dei(150.033 rispetto a 157.677) e dei decessi (2.327 rispetto a 2.522) legati al coronavirus. Continuano invece ad aumentare iattualmente positivi (560.654, nel precedente rilevamento erano 536.115), le persone in isolamento domiciliare (528.680 rispetto a 506.761), i ricoveri con sintomi (passati da 26.098 a 28.428) e le(aumentante da 3.256 a 3.546). Nel dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: -Decessi: 2.327 (-7,7 per cento) - Terapia intensiva: +290 (+8,9 per cento) - Ricoverati con sintomi: +2.330 (+8,9 per cento) - Isolamento domiciliare: +21.919 (+4,3 per cento) - ...

Covid, nuovi casi in calo ma è allarme terapie intensive Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 17-23 marzo 2021, rispetto alla precedente, una lieve riduzione dei nuovi casi (150.033 rispetto a 157.677) e dei decessi (2.

