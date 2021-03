Covid, notizie di oggi. Vaccini, inizia consiglio europeo, verso accordo con Biden. LIVE (Di giovedì 25 marzo 2021) I Paesi europei definiranno la questione dell'export delle dosi verso il Regno Unito. In serata parteciperà al consiglio europeo anche il presidente degli Stati Uniti Biden: si punta ad un accordo con gli Usa per il trasferimento del surplus dei Vaccini americani. Il presidente del consiglio: “Bisogna pianificare aperture, dopo Pasqua la scuola anche in zona rossa" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 marzo 2021) I Paesi europei definiranno la questione dell'export delle dosiil Regno Unito. In serata parteciperà alanche il presidente degli Stati Uniti: si punta ad uncon gli Usa per il trasferimento del surplus deiamericani. Il presidente del: “Bisogna pianificare aperture, dopo Pasqua la scuola anche in zona rossa"

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È stato un errore. Me ne assumo la responsabilità'. Le parole della cancelliera Angela Merkel che ha annullato il… - Agenzia_Ansa : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annullato il lockdown rafforzato deciso ieri per i giorni a cavallo di Pasq… - Agenzia_Ansa : Covid: Niente stipendio senza il vaccino, decisione di un giudice - Veneto - - AnsaSardegna : Covid: Gimbe, in Sardegna numeri da zona gialla. Sono 817 i casi per 100mila abitanti e +40% in una settimana #ANSA - AnsaSardegna : Covid:Sardegna proroga obbligo test ingresso fino a 6 aprile. #ANSA -