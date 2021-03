Covid | news Il bollettino del 25 marzo | 23 696 nuovi casi e 460 morti Tasso al 6 | 8%

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 349.472 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, con la percentuale di positivi che si rialza (ieri era 5,8). Tornano a calare i ricoveri nei reparti ordinari (-14), aumentano di 32 quelli in terapia intensiva. Nella bozza del vertice europeo, i Paesi spingono per accelerare sul pass. In Lombardia si sono dimessi i membri del cda di Aria, come richiesto dal governatore Attilio Fontana