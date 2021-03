Covid | news di oggi Il bollettino | 23 696 nuovi casi e 460 morti Tasso Rpt al 6 | 8% LIVE

(Di giovedì 25 marzo 2021) Sono 349.472 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, con la percentuale di positivi che si rialza (ieri era 5,8). Tornano a calare i ricoveri nei reparti ordinari (-14), aumentano di 32 quelli in terapia intensiva. Nella bozza del vertice europeo, i Paesi spingono per accelerare sul pass. In Lombardia si sono dimessi i membri del cda di Aria, come richiesto dal governatore Attilio Fontana

Advertising

LaStampa : Il bimbo col Covid e le coccole dell’infermiera: quella foto che ha fatto commuovere tutti - ladyonorato : Vi svelo un segreto: #Pfizer è sotto la direzione dei #complottisti. - repubblica : Covid: l'enzima che blocca la diffusione del virus. Una scoperta italiana - LaGazzettaWeb : Covid in Italia, sale curva contagi (oltre 23mila) e cresce indice positività (6,8%): invariato numero morti (+460) - vitcastagna : RT @Miti_Vigliero: Moriremo di privacy #buonsensomai Focolaio a Lavagna, il direttore della Asl: “Non conosciamo i nomi degli operatori n… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Sky Sport

I ricavi sono scesi del 16% a 31 milioni di euro rispetto ai 36,8 milioni del 2019, a causa della sospensione o rallentamento di alcuni progetti indotto dalla pandemia di- 19. L'EBITDA è sceso ...... ma riteniamo altresì importante rammentare che ilnon ha eliminato le altre patologie. Tra ... NOTIZIE,, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK, ATTUALITA', DESIGN, SPORT, MODA, ...I due veicoli, immatricolati in Italia, provenivano come è stato appurato dalla Croazia ove i passeggeri si erano sottoposti a visite mediche. Provenienza dimostrata dai passeggeri esibendo ricevute a ...Sono 119 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Arezzo: 35 in Valdarno aretino. 493, invece, in provincia di Firenze: 30 in Valdarno fiorentino. La Asl Tos ...