Covid | Musumeci | ‘vaccini nelle parrocchie per raggiungere popolazione più anziana’

(Di giovedì 25 marzo 2021) Palermo, 25 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo deciso di chiedere alledi mettere a disposizione, per il sabato santo, i loro luoghi di culto per le vaccinazioni perché ci sembra un modo come, certamente singolare, per coinvolgere efasce dellaanziana che altrimenti dovrebbero fare la prenotazione nei nove hub siciliani”. Così il governatore siciliano Nelloa Raines24. L'articolo CalcioWeb.

Lo ha detto il Governatore siciliano Nello, parlando a Tgs delle vaccinazioni.'Presentatevi cinque minuti prima dell'orario assegnato, non di più. La prenotazione ha questa funzione'. Così' Nelloparlando a Tgs delle polemiche nei giorni scorsi sulle lunghe file alla Fiera del Mediterraneo di Palermo.Palermo, 25 mar. Adnkronos) - "Oggi arriveranno in Sicilia 28 mila dosi del vaccino Moderna, mentre per i primi di aprile dovrebbero arrivarne 110 mila tra Moderna, AstraZeneca e Pfizer, che ...Palermo, 25 mar. (Adnkronos) - "In estate andremo anche negli stabilimenti balneari per effettuare le vaccinazioni". Lo ha annunciato il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci intervenendo ...