Advertising

TV7Benevento : Covid: Musumeci, 'Spero vaccino Johnson arrivi a metà aprile'... - TV7Benevento : Covid: Musumeci, 'chi si deve vaccinare si presenti cinque minuti prima'... - TV7Benevento : Covid: Musumeci, 'abbiamo chiesto alle parrocchie di ospitare a Pasqua le vaccinazioni'... - TV7Benevento : **Covid: Musumeci, 'oggi attese in Sicilia 28 mila dosi vaccino Moderna'**... - DiocesiAcireale : LA DIOCESI DI ACIREALE ACCOGLIE LA PROPOSTA DELL’ASSESSORE PER LA SALUTE, AVV. RUGGERO RAZZA @raspanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Musumeci

Agenzia ANSA

...'Basta con le lunghe code e ore di attesa di soggetti fragili prenotati per il vaccino anti- ... Chiediamo al presidente della Regione siciliana, Nello, ed all'Assessore della Salute, ......che hanno messo a disposizioni propri locali per la somministrazione di vaccini anti... anche a nome del presidente della Regione Siciliana, Nello- ha aggiunto Razza - desidero ...Palermo, 25 mar. (Adnkronos) - "Siamo allineati alle indicazioni del governo, stiamo interagendo con le parrocchie siciliane a cui stiamo chiedendo di ospitare per il sabato santo almeno 100 parrocchi ...Sono 500 le parrocchie siciliane che hanno messo a disposizione i propri locali per la somministrazione di vaccini anti Covid rispondendo a una richiesta ... del presidente della Regione Siciliana, ...