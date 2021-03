Covid, medici e infermieri di Firenze leggono la Divina Commedia di Dante Alighieri. VIDEO (Di giovedì 25 marzo 2021) Un anno di turni infiniti e di energie spese a combattere contro il Covid, che ha segnato per sempre le loro vite. I medici e infermieri dell'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova hanno deciso di celebrarlo attraverso i versi di Dante, partecipando così all’iniziativa in occasione del Dantedì, giorno dedicato interamente al più grande poeta italiano di tutti i tempi, che quest’anno ricade nell'anno del 700esimo anniversario della sua morte. In un VIDEO hanno dato voce al Sommo Poeta declamando le sue parole, passate alla memoria collettiva, lanciando un messaggio di speranza con il celebre verso "E quindi uscimmo a riveder le stelle" (SPECIALE Dante Alighieri). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 marzo 2021) Un anno di turni infiniti e di energie spese a combattere contro il, che ha segnato per sempre le loro vite. Idell'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova hanno deciso di celebrarlo attraverso i versi di, partecipando così all’iniziativa in occasione deldì, giorno dedicato interamente al più grande poeta italiano di tutti i tempi, che quest’anno ricade nell'anno del 700esimo anniversario della sua morte. In unhanno dato voce al Sommo Poeta declamando le sue parole, passate alla memoria collettiva, lanciando un messaggio di speranza con il celebre verso "E quindi uscimmo a riveder le stelle" (SPECIALE).

