Covid: mafia a caccia di aziende deboli, operazioni per 5,2 miliardi (Di giovedì 25 marzo 2021) Palermo, 25 mar. (Adnkronos) - Ammonta a circa 5,2 miliardi di euro la scalata della 'impresa criminale' sull'onda dell'emergenza Covid. La stima delle infiltrazioni delle mafie nell'economia sana è emersa dalla relazione del Comitato sulle "attività predatorie" nell'anno della pandemia, come scrive oggi Ivan Cimmarusti sul Sole 24 ore. "Presunte speculazioni compiute nel 2020 che hanno lasciato una traccia nei data-base dell'Unità di informazione finanziaria (Uif) di Bankitalia", si legge nell'articolo. "Sono gli esiti della prima indagine parlamentare sugli effetti economici della pandemia ad attivare un alert sugli interessi mafiosi che sfruttano il tracollo economico dovuto alla pandemia per impadronirsi di ampie fette di mercato", scrive il Sole. Un documento messo a punto dal 'XX Comitato per la prevenzione e la repressione delle attività ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Palermo, 25 mar. (Adnkronos) - Ammonta a circa 5,2di euro la scalata della 'impresa criminale' sull'onda dell'emergenza. La stima delle infiltrazioni delle mafie nell'economia sana è emersa dalla relazione del Comitato sulle "attività predatorie" nell'anno della pandemia, come scrive oggi Ivan Cimmarusti sul Sole 24 ore. "Presunte speculazioni compiute nel 2020 che hanno lasciato una traccia nei data-base dell'Unità di informazione finanziaria (Uif) di Bankitalia", si legge nell'articolo. "Sono gli esiti della prima indagine parlamentare sugli effetti economici della pandemia ad attivare un alert sugli interessi mafiosi che sfruttano il tracollo economico dovuto alla pandemia per impadronirsi di ampie fette di mercato", scrive il Sole. Un documento messo a punto dal 'XX Comitato per la prevenzione e la repressione delle attività ...

Advertising

Avvenire_Nei : Africa e business dei vaccini falsi: mafia italiana tra i trafficanti del Covid - fattoquotidiano : Libera, il Covid non ferma la Giornata della memoria per le vittime di mafia: il programma (anche online) del 20-21… - TV7Benevento : Covid: mafia a caccia di aziende deboli, operazioni per 5,2 miliardi... - Iavoce : RT @AlanPanassiti: Ehi: ma lo sapete che mentre discutiamo di #vaccini #Covid_19 c'è il più grande processo alla #Ndrangheta mai esistito,… - AlanPanassiti : Ehi: ma lo sapete che mentre discutiamo di #vaccini #Covid_19 c'è il più grande processo alla #Ndrangheta mai esist… -