Covid, le linee guida del Governo per velocizzare le vaccinazioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Governo ha varato le nuove linee guida per le vaccinazioni: dieci minuti per ogni dose e somministrazioni all’interno di palestre, palazzetti e parcheggi, che saranno dei punti vaccinali straordinari. Le strutture saranno aperte per 12 ore. L’obiettivo è quello di effettuare almeno 672 iniezioni al giorno nei punti più grandi, ma si può arrivare anche a 750. Il documento stilato viene definito “non vincolante“: in poche parole si tratta di un suggerimento per avere un modello omogeneo in tutte le regioni. linee guida vaccini Nelle grandi strutture è prevista la presenza di almeno due medici. Verranno formate cinque o più catene di vaccinazione per la preparazione del siero utilizzando assistenti sanitari, farmacisti abilitati e infermieri. In queste strutture si prevedono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilha varato le nuoveper le: dieci minuti per ogni dose e somministrazioni all’interno di palestre, palazzetti e parcheggi, che saranno dei punti vaccinali straordinari. Le strutture saranno aperte per 12 ore. L’obiettivo è quello di effettuare almeno 672 iniezioni al giorno nei punti più grandi, ma si può arrivare anche a 750. Il documento stilato viene definito “non vincolante“: in poche parole si tratta di un suggerimento per avere un modello omogeneo in tutte le regioni.vaccini Nelle grandi strutture è prevista la presenza di almeno due medici. Verranno formate cinque o più catene di vaccinazione per la preparazione del siero utilizzando assistenti sanitari, farmacisti abilitati e infermieri. In queste strutture si prevedono ...

Advertising

RobertoBurioni : pochi minuti fa ho qui spiegato che ci sono delle precise linee guida per la cura di COVID-19 e che discostarsi da… - NicolaPorro : #Distanziamento aumentato a 2 metri per le varianti. Ma su questa e su altre misure #anticovid (come i sottoscarpe… - carmenfuriosa : RT @RobertoBurioni: pochi minuti fa ho qui spiegato che ci sono delle precise linee guida per la cura di COVID-19 e che discostarsi da esse… - infoitsalute : Vaccini Covid, c'è la rivoluzione: ecco le nuove linee guida del Governo - FEMsrl : Covid, arrivano le linee guida: punti vaccini aperti 12 ore e dose in 10 minuti -