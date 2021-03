Covid | la foto simbolo dell’infermiera che abbraccia il bambino scattata ad Ancona

(Di giovedì 25 marzo 2021) Un’infermiera bardata con tutte le protezioni anti-coccola undi 7 mesi positivo al Coronavirus e ricoverato per un intervento delicato. Laè statanel reparto di Rianimazione dell'ospedale Salesi diil 3 marzo scorso e, appena diffusa dal Resto del Carlino, è diventata subito virale. "Sia io che mio figlio – ha spiegato la mamma del- eravamo positivi al, non potevo vederlo e così mi hanno mandato questa immagine di umanità e professionalità" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - QUANDO MI VACCINO? - I NUMERI DELLA PANDEMIA).

... ma stretto nell'abbraccio di una di una tuta lunare, diventata veste simbolo della lotta al. ... La, la storia - portata alla luce dal Resto del Carlino - viva testimonianza di quanto la