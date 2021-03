Covid Italia, Zini (Assindatcolf): “Da 100 a 300mila badanti in lista vaccini prioritari” (Di giovedì 25 marzo 2021) “Non sarà facile identificare tra colf, badanti e baby sitter quelli che fanno parte delle liste vaccinali prioritarie. Secondo le nostre stime, la platea dei lavoratori domestici che rientrano come prioritari nel piano vaccinale presentato a marzo dal generale Figliuolo ammonta a un range tra 100.000 e 300.00 persone. Una cifra abbastanza esigua (dal 10 al 25% del totale) se si considera che l’intera platea di colf, baby sitter e badanti regolari in Italia è di 850.000 lavoratori”. Lo dice ad Adnkronos/LabItalia Andrea Zini, presidente di Assindatcolf. Ma il vero problema, secondo Zini, “sarà identificare chi ha diritto a rientrare in queste liste”. La spiegazione sta nelle disposizioni che regolano l’accesso al vaccino: “Nell’ultimo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) “Non sarà facile identificare tra colf,e baby sitter quelli che fanno parte delle liste vaccinalie. Secondo le nostre stime, la platea dei lavoratori domestici che rientrano comenel piano vaccinale presentato a marzo dal generale Figliuolo ammonta a un range tra 100.000 e 300.00 persone. Una cifra abbastanza esigua (dal 10 al 25% del totale) se si considera che l’intera platea di colf, baby sitter eregolari inè di 850.000 lavoratori”. Lo dice ad Adnkronos/LabAndrea, presidente di. Ma il vero problema, secondo, “sarà identificare chi ha diritto a rientrare in queste liste”. La spiegazione sta nelle disposizioni che regolano l’accesso al vaccino: “Nell’ultimo ...

