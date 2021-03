Covid Italia, bollettino 25 marzo 2021: 23.696 nuovi casi e 460 morti. Tasso di positività sale al 6,8% (Di giovedì 25 marzo 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 25 marzo 2021. Sono 23.696 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 marzo 2021), ildi oggi 25. Sono 23.696 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid: 23.696 casi e 460 morti Sono 23.696 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.267. Sono invece 460 le vittime in un giorno (lo stesso ...

In Cina Volvo sempre più 'carbon neutral' Read More Primo Piano Covid: ipotesi di restrizioni fino a maggio, Italia rossa e arancione per tutto aprile 25 Marzo 2021 Governo al lavoro in vista del nuovo Dpcm anti - Covid che dovrebbe entrare ...

Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus Italia, il bollettino del 25 marzo: 23.696 nuovi casi, 460 decessi Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 25 marzo. I casi nelle ultime 24 ore sono 23.696 (ieri 21.267) per complessivi 3.464.543 contagiati.

Covid, 21.673 guariti in Italia Milano, 25 mar. (LaPresse) - Sono 21.673 i guariti in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

