Covid Israele, metà popolazione ha ricevuto 2 dosi del vaccino (Di giovedì 25 marzo 2021) metà della popolazione israeliana ha ricevuto due dosi del vaccino anti-Covid. Lo ha annunciato su Twitter il ministro israeliano della Salute, Yuli Edelstein, secondo il quale quasi 4,7 milioni di persone sono state immunizzate, mentre 5,2 milioni hanno ricevuto una dose di vaccino. La campagna di vaccinazione in Israele è iniziata a dicembre ed è considerata come uno dei modelli da seguire. Nel Paese il numero dei nuovi casi e dei pazienti ricoverati in ospedale è significativamente diminuito nelle ultime settimane.

