Covid in Campania, oggi 2.068 positivi e 62 morti: l'indice di contagio stabile al 10%, è il quinto giorno di fila con più guariti che infetti (Di giovedì 25 marzo 2021) Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 2.068 positivi su 20.766 tamponi molecolari esaminati, 23 in... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 marzo 2021) Aumentano i nuovima restala curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 2.068su 20.766 tamponi molecolari esaminati, 23 in...

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IN CAMPANIA PARTE IL “PASSAPORTO VACCINALE” Ecco i dettagli?? - Adnkronos : #Passaportovaccinale: per voi deve essere obbligatorio? Può aiutare a rilanciare la nostra economia? - fanpage : Parte il passaporto vaccinale in Campania - VincePerfetto : RT @puntomagazine: Pubblicato il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione attuale relativa alla diffusi… - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Vaccino Covid in Campania, somministrate 718.190 dosi: gli over 80 anni coperti al 60,7% -