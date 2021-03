Covid in Brasile: perché ora si ammalano tanti giovani (Di giovedì 25 marzo 2021) Rio De Janeiro, 25 marzo 2021 - Continua la strage in Brasile : la pandemia da Coronavirus si diffonde sempre più e tutto il Paese combatte contro un'emergenza sanitaria di cui non si intravede la ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Rio De Janeiro, 25 marzo 2021 - Continua la strage in: la pandemia da Coronavirus si diffonde sempre più e tutto il Paese combatte contro un'emergenza sanitaria di cui non si intravede la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brasile Covid in Brasile: perché ora si ammalano tanti giovani Il problema delle varianti L'aumento sia delle infezioni che dei decessi nei giovani è coinciso con l'aumento di almeno una variante del Covid - 19 in Brasile: la cosiddetta variante P.1 , che ...

Nuova variante Covid in India Boom di contagi, Delhi blocca le esportazioni di vaccini AstraZeneca Tra i destinatari delle forniture, ora interrotte, ci sono il Regno Unito, avvisato già l'altra settimana su ritardi nelle consegne, il Brasile e decine di stati coinvolti nel Covax, il programma ...

Vaccini: Brasile, assalto a pronto soccorso, rubate 100 dosi (ANSA) - SAN PAOLO, 25 MAR - Un uomo armato e con il volto coperto ha assaltato un pronto soccorso pubblico di San Paolo, la città più colpita dal Covid in Brasile, e si è fatto consegnare tutte le fi ...

Covid in Brasile: perché ora si ammalano (e muoiono) tanti giovani Terapie intensive affollate di pazienti, prima sani, tra i 30 e i 50 anni. Gli esperti si chiedono se la variante brasiliana P1 è più letale, oltre che più infettiva ...

