Covid, il sit-in degli studenti delle scuole d’arte per la riapertura in sicurezza degli istituti – Il video (Di giovedì 25 marzo 2021) Una manifestazione per chiedere la riapertura dei centri di formazione artistica e delle accademie, perché «l’arte non è un gioco», soprattutto al tempo del Coronavirus. Questo il motivo del sit-in che, oggi 25 marzo, ha raccolto l’adesione di centinaia di studenti provenienti da università e luoghi d’eccellenza di Milano, come l’Accademia di Brera, il Conservatorio e le scuole Civiche. La protesta, organizzata dal Csa Calliope, si è tenuta davanti a uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina, il Teatro alla Scala, per ribadire le difficoltà legate alla dad per chi, come loro, è impegnato in un percorso nelle arti performative, nella scultura e nella pittura. «Mi vorrei laureare, ma sto aspettando di farlo da un anno. E nel frattempo non ho uno spazio dove lavorare», ha raccontato una studentessa di scultura, ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) Una manifestazione per chiedere ladei centri di formazione artistica eaccademie, perché «l’arte non è un gioco», soprattutto al tempo del Coronavirus. Questo il motivo del sit-in che, oggi 25 marzo, ha raccolto l’adesione di centinaia diprovenienti da università e luoghi d’eccellenza di Milano, come l’Accademia di Brera, il Conservatorio e leCiviche. La protesta, organizzata dal Csa Calliope, si è tenuta davanti a uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina, il Teatro alla Scala, per ribadire le difficoltà legate alla dad per chi, come loro, è impegnato in un percorso nelle arti performative, nella scultura e nella pittura. «Mi vorrei laureare, ma sto aspettando di farlo da un anno. E nel frattempo non ho uno spazio dove lavorare», ha raccontato una studentessa di scultura, ...

Advertising

Humana83 : @MonicaLeofreddi @niccolo_fabbri @raffaella_rr Se non voleva essere ?? però ha risposto?? La Ruta fa meno salotti di… - Agricolturabio1 : RT @alex_orlowski: Ieri il COVID si è portato via l’amico Robi Bonardi uno dei primi Dj italiani e con una immensa cultura musicale. Una pe… - fuser_elche : RT @alex_orlowski: Ieri il COVID si è portato via l’amico Robi Bonardi uno dei primi Dj italiani e con una immensa cultura musicale. Una pe… - gabriellabocca : RT @alex_orlowski: Ieri il COVID si è portato via l’amico Robi Bonardi uno dei primi Dj italiani e con una immensa cultura musicale. Una pe… - radiosilvana : RT @alex_orlowski: Ieri il COVID si è portato via l’amico Robi Bonardi uno dei primi Dj italiani e con una immensa cultura musicale. Una pe… -