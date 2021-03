Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di giovedì 25 marzo 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 25 marzo, che sale di 23.696 casi e 460 morti. Coronavirus, bilancio del 25 marzo: 23.696 nuovi casi e 460 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 25 marzo, che sale di 23.696 casi e 460 morti. Coronavirus, bilancio del 25 marzo: 23.696 nuovi casi e 460 morti in più su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo il caso del Policlinico San Martino di Genova, un nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitario no… - fanpage : Dopo l’infermiera no vax positiva al Policlinico di Genova, nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitar… - fattoquotidiano : 'DOPPIA MUTAZIONE' IN INDIA E in Francia 'l'epidemia accelera ovunque', leggete cosa accade - rosaroccaforte : RT @ALFO100897: Chiedo a chiunque voglia approcciarsi a questo articolo di leggerlo, soffermandosi, in maniera assolutamente, asettica con… - EmilioMoravec : RT @claudiocerasa: In Liguria, è stato segnalato un nuovo cluster di Covid ospedaliero legato a un operatore sanitario non vaccinato. Nove… -