Covid, il bollettino fa paura: boom di contagi e 460 morti. Speranze dal vaccino Pfizer-BionTech per bambini (Di giovedì 25 marzo 2021) Covid, il bollettino fa paura: boom di contagi e 460 morti. Nuove Speranze arrivano però anche dallo studio sul vaccino Pfizer-BionTech per bambini dai 6 mesi agli 11 anni. Anche oggi il bollettino quotidiano sull'andamento epidemiologico registra un alto numero di contagi e di decessi. Sono 23.696 i positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del report della Protezione Civile. La tabella pubblicata dal ministero della Salute fa riferimento a 460 morti, che portano il totale a 106.799 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19.

