Covid, il bollettino di oggi: 23.696 nuovi casi e 460 morti, +32 in intensiva (Di giovedì 25 marzo 2021) Covid bollettino oggi 25 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. nuovi casi di Covid ancora in crescita, oggi sono 23.696. I decessi sono 460, esattamente come ieri. 349.472 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, la percentuale di positivi sale al 6,7% dal 5,8% di ieri. (prosegue dopo la foto) Lombardia ancora in testa per numero di nuovi casi: oggi se ne contano 5.046 e purtroppo altri 100 decessi. Piemonte seconda regione per numero di casi (2.582), poi altre tre regioni sopra i 2mila contagi: Emilia-Romagna (2.070), Campania (2.068) e Lazio (2.055). In Campania 2.068 nuovi casi, 62 morti e ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 marzo 2021)25 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia.diancora in crescita,sono 23.696. I decessi sono 460, esattamente come ieri. 349.472 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, la percentuale di positivi sale al 6,7% dal 5,8% di ieri. (prosegue dopo la foto) Lombardia ancora in testa per numero dise ne contano 5.046 e purtroppo altri 100 decessi. Piemonte seconda regione per numero di(2.582), poi altre tre regioni sopra i 2mila contagi: Emilia-Romagna (2.070), Campania (2.068) e Lazio (2.055). In Campania 2.068, 62e ...

