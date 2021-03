**Covid: Gubian (Aria), 'su vaccini disguidi, ma Lombardia non distante da Lazio'** (Di giovedì 25 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Gubian (Aria), 'su vaccini disguidi, ma Lombardia non distante da Lazio'**... - TV7Benevento : Covid: Gubian (Aria), 'errore zero impossibile con questi numeri, lavoriamo per migliorare'... - PolicyMaker_mag : #Fontana ha chiesto il passo indietro del cda di #Aria. Se questo non dovesse arrivare, il governatore procederà al… - ZenatiDavide : Caos vaccini in Lombardia, Fontana: “Ho chiesto al cda di Aria di fare un passo indietro. Incarico sarà dato a Lore… - Activnews24 : #vaccinazioni, #Lombardia, Fontana azzera cda #Aria dopo disagi Cremona. Confermato il direttore generale Lorenzo G… -