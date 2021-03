Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: Niente stipendio senza il vaccino, decisione di un giudice - Veneto - - Agenzia_Ansa : Niente stipendio senza il vaccino anti-Covid. Questa la decisione di un giudice di Belluno. Dieci operatori di una… - TgLa7 : ++ #Covid, giudice Belluno: giusto sospendere chi non si vaccina ++ Dieci operatori Rsa avevano rifiutato somministrazione - Violetta_2021 : Covid, giudice di Milano: «Non c'è obbligo di verità nell'autocertificazione» - lucacarra50 : RT @chiara_sabelli: 'L’idea dello scudo penale per chi vaccina dovrebbe essere archiviata come una delle tante iniziative demagogicamente a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giudice

Per ilnon solo mancano una norma specifica sull' obbligo di verità nelle autocertificazioni da emergenzae pure una legge che preveda l'obbligo di fare autocertificazione in questi ...... accusati di aver violato ripetutamente in modo diverso il protocollo anti -19 tra ottobre e ... Il primo atto delsarà decidere se ammettere o meno il Torino come parte interessata , ...Condannato inizialmente per “falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico” perche’ avrebbe scritto il falso in un’autocertificazione Covid del marzo 2020 e’ stato poi assolto al termine d ...Un 24enne è stato assolto dopo essere finito a processo con l'accusa di falso per aver mentito nel compilare un'autocertificazione durante un controllo anti-Covid a Milano. "Un simile obbligo di rifer ...