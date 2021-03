Covid: Giani, 'Toscana in zona rossa? Direi proprio di no' (Di giovedì 25 marzo 2021) Firenze, 25 mar. - (Adnkronos) - Toscana in zona rossa? "Direi proprio di no: siamo a 248 nuovi casi su 100mila abitanti, e abbiamo un Rt di 1,09-1,10, quindi siamo in zona arancione". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo a 24Mattino su Radio24, rispondendo al conduttore Simone Spetia che gli chiedeva se domani per la Toscana sarà dichiarata la zona rossa Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Firenze, 25 mar. - (Adnkronos) -in? "di no: siamo a 248 nuovi casi su 100mila abitanti, e abbiamo un Rt di 1,09-1,10, quindi siamo inarancione". Lo ha detto Eugenio, presidente della Regione, intervenendo a 24Mattino su Radio24, rispondendo al conduttore Simone Spetia che gli chiedeva se domani per lasarà dichiarata la

