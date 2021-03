Covid Fvg, oggi 561 contagi e 13 morti: bollettino 25 marzo (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono 561 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 13 morti. I tamponi molecolari da ieri sono stati 5.649 con una percentuale di positività del 9,93% e 3.177 rapidi antigenici con percentuale all’8,84%. I guariti da ieri sono stati 1.512. I ricoveri nelle terapie intensive calano a 78, mentre quelli in altri reparti risultano essere 645. I decessi complessivamente ammontano a 3.199, con la seguente suddivisione territoriale: 691 a Trieste, 1.661 a Udine, 627 a Pordenone e 220 a Gorizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono 561 i nuovida Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi. Da ieri sono stati registrati altri 13. I tamponi molecolari da ieri sono stati 5.649 con una percentuale di positività del 9,93% e 3.177 rapidi antigenici con percentuale all’8,84%. I guariti da ieri sono stati 1.512. I ricoveri nelle terapie intensive calano a 78, mentre quelli in altri reparti risultano essere 645. I decessi complessivamente ammontano a 3.199, con la seguente suddivisione territoriale: 691 a Trieste, 1.661 a Udine, 627 a Pordenone e 220 a Gorizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

