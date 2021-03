Covid e ospedali sotto stress: cure rimandate e interventi chirurgici sospesi (Di giovedì 25 marzo 2021) Da quando è iniziata la pandemia il Sistema Sanitario Nazionale si è dovuto riorganizzare per poter gestire le ondate dell’emergenza. Per creare posti in terapia intensiva e sub-intensiva sono stati allestiti Covid Hospital da zero, con strutture da campo che in alcuni casi sono già state smantellate, oppure poli fieristici dedicati, ma sono anche stati chiesti enormi sforzi organizzativi agli ospedali pubblici, privati e in convenzione, per far sì che riducessero la normale attività e gli interventi programmati non urgenti in modo da liberare posti letto e personale medico infermieristico che si prendesse cura dei pazienti positivi al virus. Questo però ha causato tempi d'attesa più lunghi per tutti i pazienti affetti da patologie che nulla hanno a che vedere con il Covid, ad esempio quelle oncologiche, e che restano ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 25 marzo 2021) Da quando è iniziata la pandemia il Sistema Sanitario Nazionale si è dovuto riorganizzare per poter gestire le ondate dell’emergenza. Per creare posti in terapia intensiva e sub-intensiva sono stati allestitiHospital da zero, con strutture da campo che in alcuni casi sono già state smantellate, oppure poli fieristici dedicati, ma sono anche stati chiesti enormi sforzi organizzativi aglipubblici, privati e in convenzione, per far sì che riducessero la normale attività e gliprogrammati non urgenti in modo da liberare posti letto e personale medico infermieristico che si prendesse cura dei pazienti positivi al virus. Questo però ha causato tempi d'attesa più lunghi per tutti i pazienti affetti da patologie che nulla hanno a che vedere con il, ad esempio quelle oncologiche, e che restano ...

