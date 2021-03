Covid, cosa accadrà dopo il 6 aprile: scuole, zone e misure fino ai primi di maggio (Di giovedì 25 marzo 2021) Il governo sta lavorando al decreto legge che sostituirà quello in scadenza il 6 aprile: quali saranno le novità fino ai primi di maggio sulle restrizioni Covid? Gli italiani hanno ormai metabolizzato il nuovo periodo di restrizioni stabilito dal neo governo Draghi per il mese di marzo e le festività pasquali. Con i nuovi criteri di analisi della curva epidemiologica, ritoccati verso il basso per dare una stretta alla diffusione del Covid-19 e delle sue varianti, tutto il Paese si trova diviso in zone rosse e arancioni e dunque si trova in uno stato di semi-lockdown. Inoltre il prossimo fine settimana, quello di Pasqua, tutte le regioni saranno poste in zona rossa per evitare assembramenti nei giorni festivi. Le regole stabilite dal primo decreto legge ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 marzo 2021) Il governo sta lavorando al decreto legge che sostituirà quello in scadenza il 6: quali saranno le novitàaidisulle restrizioni? Gli italiani hanno ormai metabolizzato il nuovo periodo di restrizioni stabilito dal neo governo Draghi per il mese di marzo e le festività pasquali. Con i nuovi criteri di analisi della curva epidemiologica, ritoccati verso il basso per dare una stretta alla diffusione del-19 e delle sue varianti, tutto il Paese si trova diviso inrosse e arancioni e dunque si trova in uno stato di semi-lockdown. Inoltre il prossimo fine settimana, quello di Pasqua, tutte le regioni saranno poste in zona rossa per evitare assembramenti nei giorni festivi. Le regole stabilite dal primo decreto legge ...

Advertising

meb : Anziché scusarsi con gli Italiani, Andrea #Scanzi rilancia contro di me. Per capire il personaggio, basta guardare… - fattoquotidiano : 'DOPPIA MUTAZIONE' IN INDIA E in Francia 'l'epidemia accelera ovunque', leggete cosa accade - RobertoBurioni : Io ho 58 anni e sto bene (corna). Se prendo COVID-19 ho un rischio (certo) di morire intorno a 1 su 100. Se mi vacc… - fanpage : Sono sempre di più i giovani ricoverati in ospedale. Cosa succede in Italia. - sempiternalpajn : RT @thwunknovn: pov: sei stanco di sentire qualsiasi cosa che riguarda il covid -