Covid, “con eparina mortalità calata del 60%”: i risultati di uno studio italiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar – Mentre il vaccino occupa le preoccupazioni dei virologi in tv e dell’opinione pubblica, le terapie i trattamenti per chi è tutt’ora malato di Covid vengono messi un po’ da parte. Uno studio italiano, tuttavia, dà incoraggianti esiti circa l’uso dell’eparina. Lo studio su Covid e eparina Secondo quanto emerge dallo studio Start-Covid-19, progetto tutto italiano nato da un’intuizione della Fondazione Arianna Anticoagulazione, fondata e presieduta da Gualtiero Palareti, professore in Malattie cardiovascolari all’Università di Bologna, il trattamento con farmaci anticoagulanti, in particolare con enoxaparina, è associato alla riduzione della mortalità in un ampio gruppo di pazienti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma, 25 mar – Mentre il vaccino occupa le preoccupazioni dei virologi in tv e dell’opinione pubblica, le terapie i trattamenti per chi è tutt’ora malato divengono messi un po’ da parte. Uno, tuttavia, dà incoraggianti esiti circa l’uso dell’. LosuSecondo quanto emerge dalloStart--19, progetto tuttonato da un’intuizione della Fondazione Arianna Anticoagulazione, fondata e presieduta da Gualtiero Palareti, professore in Malattie cardiovascolari all’Università di Bologna, il trattamento con farmaci anticoagulanti, in particolare con enoxaparina, è associato alla riduzione dellain un ampio gruppo di pazienti ...

