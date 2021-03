Covid, come cambiano i colori delle regioni: la decisone dopo i nuovi dati (Di giovedì 25 marzo 2021) Lombardia ancora zona rossa, mentre il Lazio potrebbe avviarsi verso la zona arancione passando così nella fascia con regole, misure e divieti meno restrittivi per scuole, negozi e spostamenti. A indicare la possibile nuova ‘mappa dei colori’ delle regioni italiane sono i dati dei bollettini con contagi e morti di oggi, ma il ‘verdetto’ ufficiale arriverà soltanto domani con il monitoraggio dell’Iss, i dati della cabina di regia e l’eventuale ordinanza del ministro della Salute 5.046 intanto i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore mentre le persone decedute sono 100, facendo così salire a 30.185 il numero totale di morti dall’inizio dell’epidemia. 59.696 i tamponi effettuati, con il rapporto positivi/tamponi che si attesta all’8,4%.



