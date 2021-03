Covid, c’è la genetica dietro ai casi più gravi (Di giovedì 25 marzo 2021) Covid e gravità della malattia. Non sono solo i fattori di rischio del Coronavirus, quale l’età avanzata, l’essere uomo e le comorbidità, a fare la differenza. I ricercatori del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli, già un anno fa, all’inizio di questa devastante pandemia, avevano ipotizzato che i fattori genetici possono contribuire allo sviluppo di una forma di Covid-19 più aggressiva. Oggi lo stesso team di studiosi, guidato da Mario Capasso e Achille Iolascon, professori di genetica medica dell’Università degli studi di Napoli Federico II e Principal Investigator del Ceinge, ha validato quell’ipotesi, grazie a uno studio genetico, pubblicato sulla rivista internazionale iScience (Cell Press), dai numeri veramente rilevanti. Sono stati esaminati, infatti, i dati genetici di più di 7mila soggetti positivi, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021)tà della malattia. Non sono solo i fattori di rischio del Coronavirus, quale l’età avanzata, l’essere uomo e le comorbidità, a fare la differenza. I ricercatori del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli, già un anno fa, all’inizio di questa devastante pandemia, avevano ipotizzato che i fattori genetici possono contribuire allo sviluppo di una forma di-19 più aggressiva. Oggi lo stesso team di studiosi, guidato da Mario Capasso e Achille Iolascon, professori dimedica dell’Università degli studi di Napoli Federico II e Principal Investigator del Ceinge, ha validato quell’ipotesi, grazie a uno studio genetico, pubblicato sulla rivista internazionale iScience (Cell Press), dai numeri veramente rilevanti. Sono stati esaminati, infatti, i dati genetici di più di 7mila soggetti positivi, che ...

