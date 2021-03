Covid, Carfagna: 'Prematuro parlare di riaperture, scuole sono priorità' (Di giovedì 25 marzo 2021) Sulle riaperture dopo Pasqua 'la scelta è politica, ma non si può ignorare una catastrofe sanitaria di queste dimensioni. Credo sia ancora Prematuro parlare di riaperture. La priorità sarà riaprire le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 marzo 2021) Sulledopo Pasqua 'la scelta è politica, ma non si può ignorare una catastrofe sanitaria di queste dimensioni. Credo sia ancoradi. Lasarà riaprire le ...

Advertising

renatobrunetta : Poco fa in conferenza unificata con @msgelmini, @mara_carfagna, @AMorelliMilano, @senborgonzoni. Molti i temi all'… - Py_FeS2 : RT @renatobrunetta: Poco fa in conferenza unificata con @msgelmini, @mara_carfagna, @AMorelliMilano, @senborgonzoni. Molti i temi all'odg… - MediasetTgcom24 : Covid, Carfagna: 'Prematuro parlare di riaperture, scuole sono priorità' #Covid - GruppoFICamera : RT @renatobrunetta: Poco fa in conferenza unificata con @msgelmini, @mara_carfagna, @AMorelliMilano, @senborgonzoni. Molti i temi all'odg… - LelePigni : RT @renatobrunetta: Poco fa in conferenza unificata con @msgelmini, @mara_carfagna, @AMorelliMilano, @senborgonzoni. Molti i temi all'odg… -