Covid Basilicata | oggi 110 nuovi contagi | il bollettino del 25 marzo

Advertising

Corriere : Figliuolo invia task force in Molise e Basilicata per vaccinare nei paesi più isolati - USB_Basilicata : #CORONAVIRUS | Aggiornamento giovedì 25 marzo: 110 positivi, nessun decesso - Adnkronos : #VaccinoCovid, inviate task force in Molise e Basilicata - fisco24_info : Vaccino Covid, inviate task force in Molise e Basilicata: Il commissario all'emergenza Coronavirus Figliuolo ha dis… - regbasilicata : Emergenza Covid-19, aggiornamento del 25 marzo (dati 24 marzo) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Basilicata

... la parola alla scienza per spiegare- 19 Vaccinati in Italia: quanti sono? Il report in ... la variazione percentuale dei nuovi casi è in riduzione: Abruzzo,, Campania, Emilia - ......Figliuolo invia una task force per supportare le strutture vaccinali in Molise e. 25 mar ...soddisfacenti sul rispetto del contratto per la consegna delle dosi del vaccino anti -. E' ...Dopo il pressing della Fda, la compagnia farmaceutica anglo-svedese aggiorna il report per il mercato americano ...Un medico e due infermieri per supportare le strutture già operative nella campagna di vaccinazione in Basilicata. E’ quanto annunciato dal commissario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo ...