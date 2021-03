Advertising

TV7Benevento : **Covid: Banfi, 'Draghi ha ragione, regioni si sveglino e vaccinino prima i nonni!'**... - Laura6976 : @simone_dela Il covid l'ho avuto a novembre, fosse quello ancora, è la variante 'sfiga'. Dovrei fare come Banfi. -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Banfi

La Sicilia

... oggi, ad esempio, in collaborazione con il presidente dell'Anci Mauro Guerra e il direttore generale dell'Asst Lariana Fabioabbiamo studiato un sistema che possa consentire ai sindaci di ...I vaccini per- 19 funzionano: casi e ricoveri in diminuzione 25 - 02 - 2021 NON SOLO ... China: a longitudinal, population - level, cross - sectional study - The Lancet DanieleGiornalista ...Dopo il pressing della Fda, la compagnia farmaceutica anglo-svedese aggiorna il report per il mercato americano ...00:00 Come dice bene nella sua rassegna Alessandro Banfi: siamo vicini al Medioevo. Draghi contro le Regioni, che non ci stanno e lo si capisce dalla Speranza prepara i prossimi domiciliari, il finto ...