Covid | AstraZeneca consegna nuovi dati agli Usa | “Efficace al 76%”

(Di giovedì 25 marzo 2021)sul vaccino anti-. A presentarli la stessa azienda farmaceutica al Data Safety Monitoring Board americano. Daiemerge un’efficacia del 76% nella prevenzione della malattia sintomatica e del 100% della malattia grave o critica e dell’ospedalizzazione. Il vaccino, stando aiaggiornati diffusi da, ha dimostrato un’efficacia dell’85% contro la malattia sintomatica nei partecipanti di età pari o superiore ai 65 anni. “L’analisi primaria è coerente con la nostra analisi provvisoria rilasciata in precedenza e conferma che il nostro vaccino-19 è altamentenegli adulti, compresi quelli di età pari o superiore a 65 anni”, ha dichiarato Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo, ...

Lo si evince dall' ultimo bollettino vaccini, aggiornato dal sito ufficiale del governo alle ... 2.4 milioni di, e i restanti 826mila di Moderna. DENTRO IL PIANO VACCINI/ Punti di ...Efficacia del 76% nella prevenzione della malattia sintomatica e del 100% della malattia grave Nuovi dati sul vaccino anti -. A presentarli la stessa azienda farmaceutica al Data Safety Monitoring Board americano. Dai dati emerge un'efficacia del 76% nella prevenzione della malattia sintomatica e del 100% ...Nella giornata odierna i lavori si concentrano sulla risposta Ue al Covid e sull'export dei vaccini ... tra Bruxelles e Londra in seguito al caso AstraZeneca. In serata è invece prevista una ...Lo stesso scontro tra UE e Regno Unito aveva fatto minacciare il blocco delle esportazioni dell'inglese AstraZeneca ma poi è arrivato ieri in serata un accordo ragionevole su un'equa distribuzione.