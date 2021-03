Covid, Al Bano annuncia la sua decisione: fan sorpresi (Di giovedì 25 marzo 2021) L’amatissimo cantautore di Cellino San Marco, Al Bano, sorprende tutti i suoi fans con la sua decisione: pronto ad aspettare un altro turno Sembra essere fortemente deciso il cantautore Al Bano Carrisi sulla questione vaccini. L’amatissimo artista di Cellino San Marco dovrebbe accedere all’inoculazione del vaccino a fine marzo vista la sua età (77 anni). L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 25 marzo 2021) L’amatissimo cantautore di Cellino San Marco, Al, sorprende tutti i suoi fans con la sua: pronto ad aspettare un altro turno Sembra essere fortemente deciso il cantautore AlCarrisi sulla questione vaccini. L’amatissimo artista di Cellino San Marco dovrebbe accedere all’inoculazione del vaccino a fine marzo vista la sua età (77 anni). L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GaetanoBellino : RT @marieta99044909: Dopo Al Bano, la RAI inviterà, per un dibattito sulla debellazione del covid_19 e campagna vaccinale, i cugini della T… - Claudio36273303 : RT @marieta99044909: Dopo Al Bano, la RAI inviterà, per un dibattito sulla debellazione del covid_19 e campagna vaccinale, i cugini della T… - laura_ceruti : RT @marieta99044909: Dopo Al Bano, la RAI inviterà, per un dibattito sulla debellazione del covid_19 e campagna vaccinale, i cugini della T… - salfasanop : RT @marieta99044909: Dopo Al Bano, la RAI inviterà, per un dibattito sulla debellazione del covid_19 e campagna vaccinale, i cugini della T… - SchettinoAlbert : RT @marieta99044909: Dopo Al Bano, la RAI inviterà, per un dibattito sulla debellazione del covid_19 e campagna vaccinale, i cugini della T… -