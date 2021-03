Covid-19, l’ex campione Nba Magic Johnson s’è vaccinato a Los Angeles – Il video (Di giovedì 25 marzo 2021) In America proseguono le somministrazioni dei vaccini per contrastare il Covid, con il successo della campagna che passa anche attraverso i volti più noti. Come l’ex stella dell’Nba Magic Johnson, che ha ricevuto la prima dose del siero Pfizer presso l’Università della California meridionale, a Los Angeles. Insieme a lui, hanno ricevuto la prima dose anche gli attori Danny Trejo e Arsenio Hall. Johnson, immunodepresso dal 1991, anno in cui annunciò al mondo di aver contratto l’Hiv, ha ringraziato in un tweet anche il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti per «assicurarsi della presenza di centri vaccinali nella città, specie per le comunità africane e latine». March 24, 2021 video: ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) In America proseguono le somministrazioni dei vaccini per contrastare il, con il successo della campagna che passa anche attraverso i volti più noti. Comestella dell’Nba, che ha ricevuto la prima dose del siero Pfizer presso l’Università della California meridionale, a Los. Insieme a lui, hanno ricevuto la prima dose anche gli attori Danny Trejo e Arsenio Hall., immunodepresso dal 1991, anno in cui annunciò al mondo di aver contratto l’Hiv, ha ringraziato in un tweet anche il sindaco di Los, Eric Garcetti per «assicurarsi della presenza di centri vaccinali nella città, specie per le comunità africane e latine». March 24, 2021: ...

