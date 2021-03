Covid-19 | Italia | il bollettino di oggi 25 marzo

(Di giovedì 25 marzo 2021) I dati mostrano un quadro scoraggiante. Neldi: nuovi contagi, terapie intensive, ricoveri e vaccinazioni I dati forniti dalla Protezione Civile mostrano un incremento dei contagi e delle terapie intensive. Nel, rimane fisso anche il numero dei decessi, lo stesso della giornata di ieri. In ultimo, la ripartenza del piano vaccinale, ritardato dalla sospensione di alcuni lotti AstraZeneca. I dati Nelodierno emerge la crescita nel numero dei nuovi contagi che, nella giornata di, raggiungono quota 23.696, rispetto ai 21.267 registrati nella giornata di ieri. Stabile il numero dei decessi (460), mentre in aumento le terapie intensive, circa +32. In leggero calo il numero dei nuovi ricoveri (-14) e aumentano i guariti, circa 21.673. Inoltre, dal ...

stanzaselvaggia : Renzi: la sua segretaria la scorsa settimana prende il Covid, lui la incontra poco prima, poi va all'assemblea di I… - SkyTG24 : Covid Marche: identificati i primi due casi in Italia di variante newyorkese - Agenzia_Ansa : Scoperti in Italia 5 fattori genetici legati alla forma più grave di Covid-19. Pubblicato sulla rivista iScience, i… - fedeli_paolo : RT @stanzaselvaggia: Renzi: la sua segretaria la scorsa settimana prende il Covid, lui la incontra poco prima, poi va all'assemblea di Ital… - gabrillasarti2 : Il covid è servito a questo , togliere le libertà , Norimberga sembra lontana !! ?? Maria Giovanna Maglie a Stasera… -

Lo scorso settembre dopo essere tornato inha iniziato ad avere la febbre: 'Credo di avere il. Invece è l'aorta' , spiega. Dopo l'operazione fu colpito da una emorragia intestinale ma ...... 24 marzo, nelle attività di polizia eseguite per verificare il rispetto delle disposizioni varate per il contenimento del contagio da coronavirus- 19 sono state controllate in tutta95.Controlli anti-Covid-19 nelle attività commerciali: sanzionato e chiuso per cinque giorni un orefice che svolgeva attività di vendita ...ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora i contagi da coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono – secondo il bollettino del Ministero della Salute – 23.696, contro i 21.26 ...