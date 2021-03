Covid-19, il bollettino del Ministero Della Salute del 25 marzo 2021 (Di giovedì 25 marzo 2021) I dati dell’epidemia da Covid-19 aggiornati al 25 marzo 2021 sono stati resi noti dal Ministero Della Salute tramite il quotidiano bollettino. Il Ministero Della Salute, tramite il consueto bollettino,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 marzo 2021) I dati dell’epidemia da-19 aggiornati al 25sono stati resi noti daltramite il quotidiano. Il, tramite il consueto,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

TgrRaiPuglia : Pesante bollettino sui contagi in #Puglia. Tasso di positività sui test registrati del 15,8%. Le situazioni più all… - SkyTG24 : Oggi è alto il numero dei decessi che sono 551: mai così tante vittime in 24 ore dal 26 gennaio… - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - SecolodItalia1 : Covid, il bollettino fa paura: boom di contagi e 460 morti. Speranze dal vaccino Pfizer-BionTech per bambini… - CosenzaChannel : ??Oggi in #Italia si sono registrati oltre 23mila casi di #Coronavirus. Sono 460 le persone decedute. #Lombardia si… -